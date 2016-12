Sylvana zet zich in voor anoniem solliciteren

ANP Sylvana zet zich in voor anoniem solliciteren

DEN HAAG - Sylvana Simons gaat zich met haar eigen partij Artikel 1 sterk maken voor anoniem solliciteren. Ze heeft dat dinsdag gezegd in een interview met televisieprogramma EenVandaag.

Door ANP - 27-12-2016, 19:16 (Update 27-12-2016, 19:16)

Simons neemt met haar standpunt afstand van de politieke groepering DENK, die zij tot verrassing van velen zaterdag verliet. Die partij is juist fel gekant tegen anoniem solliciteren omdat iedereen trots moet kunnen zijn op zijn of haar naam. DENK ziet daarom meer in een harde aanpak van bedrijven die discrimineren.

Anoniem solliciteren wordt gezien als een mogelijk middel om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Vooroordelen op basis van iemands naam vervallen dan, is de gedachte.

Volgens Simons zeggen veel partijen te staan voor anoniem solliciteren, maar komt het toch niet van de grond. Het kabinet liet deze maand nog weten geen grootschalige proef te willen doen bij de Rijksoverheid. De gemeente Den Haag gaat het na een proef wel definitief invoeren.