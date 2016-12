Nieuwe behandeling Hepatitis C in basispakket

DEN HAAG - Vanaf 1 januari wordt een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Zepatier vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat besloten na onderhandelingen over de prijs van het middel met de fabrikant.

Door ANP - 28-12-2016, 14:51 (Update 28-12-2016, 15:09)

Chronische hepatitis C is een ziekte die vaak pas na jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage leverkanker. Door nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden.

Het middel Zepatier (elbasvir en grazoprevir) is bedoeld voor patiënten met chronische hepatitis C, geïnfecteerd met virus genotype 1 en 4 (60 procent van de patiënten). Het wordt vergoed voor patiënten in alle ziektestadia.

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat door de onderhandelingen de prijs voor het normaal gesproken dure geneesmiddel lager uitvalt. Het is volgens een woordvoerder de twintigste keer dat minister Schippers met succes heeft onderhandeld, vijf keer was dat over een middel tegen hepatitis C.