ANP Woning vol vuurwerk, wapens en sigaretten

TILBURG - De politie heeft woensdag in een Tilburgse woning een waar arsenaal aan illegaal vuurwerk, wapens en munitie gevonden.

Door ANP - 29-12-2016, 15:52 (Update 29-12-2016, 15:52)

Agenten vielen de woning aan de Mantingestraat binnen na een melding dat daar vuurwerk zou liggen opgeslagen. Eenmaal binnen vielen ze van de ene verbazing in de andere over wat ze in het pand aantroffen.

Naast 110 kilo illegaal vuurwerk lagen er ook twee vuistvuurwapens met munitie en een pepperspray-pistool. Ook vond de politie zeventig sloffen illegale sigaretten en veertig flesjes parfum. Het gaat vermoedelijk om nagemaakte geurtjes van dure merken. Ten slotte stuitten de agenten op een partij elektronisch gereedschap die mogelijk is gestolen.