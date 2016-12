Nog geen aanhoudingen na branden Culemborg

CULEMBORG - De politie is volop bezig met het onderzoek naar de branden in Culemborg. ,,Er is nog niemand aangehouden'', aldus een woordvoerder donderdag, die daar aan toevoegde verder weinig over het verloop van het onderzoek te kunnen melden.

Door ANP - 29-12-2016, 16:15 (Update 29-12-2016, 16:15)

Woensdagavond werd het voormalige zwembad De Meer door brand grotendeels verwoest. In het pand zou een moskee worden gevestigd. De politie bekijkt of er een verband is met zes autobranden in de omgeving van het zwembad in dezelfde nacht.

Culemborg wordt al maanden geteisterd door autobranden. In april werd een verdachte aangehouden, maar die kwam na enige tijd weer op vrije voeten. Omdat de branden doorgingen toen hij vastzat, denkt de politie te maken hebben met meerdere brandstichters.