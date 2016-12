Nederlanders veroorzaken Duitse vuurwerkfiles

LIJNDEN - Nederlanders die vuurwerk kopen over de grens zorgen donderdagmiddag voor veel files. Vooral rond Emmerich is er sprake van een verkeerschaos, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Ook op de wegen terug is het druk.

Door ANP - 29-12-2016, 17:05 (Update 29-12-2016, 17:05)

In die stad bezoeken veel Nederlanders supermarkten en vuurwerkwinkels om goedkoop de inkopen voor de jaarwisseling te doen. De file daar is enkele kilometers lang. Automobilisten melden dat ze er twee uur oponthoud hebben.

Ook naar en in de plaats Bunde (over de grens bij Groningen) staan vuurwerkfiles. Maar ook lange rijen mensen met winkelwagens, die wachten tot ze de winkels überhaupt in kunnen. Op Twitter maken mensen melding van geduw en getrek in die wachtrijen.