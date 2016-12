Beloning 'aardbevingsadvocaten' onder de loep

GRONINGEN - De eventuele beloning voor advocaten voor het succesvol verhalen van de aardbevingsschade in Groningen ligt onder vuur.

De deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland heeft bij de Raad van Discipline een klacht ingediend wegens de succesafhankelijke beloningsstructuur die door een betrokken advocatenkantoor wordt gehanteerd.

Het zogenoemde dekenbezwaar tegen de beloningsconstructie wordt in de loop van januari behandeld.

Bij de claimstichting Waardevermindering door Aardbevingsschade Groningen (WAG) van het advocatenkantoor hebben zich duizenden gedupeerden aangesloten. Zij betalen eenmalig 100 euro en bij succes nog eens 5 tot 10 procent van de schadevergoeding.

Volgens deken Rob Geene is die constructie in strijd met de geldende regels voor de advocatuur. Daarin staat dat advocaten geen financieel belang mogen hebben bij de uitkomst van een juridisch geschil.

Bovendien meldt artikel 25 van de gedragscode dat een advocaat ,,alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijk salaris in rekening mag brengen''. Het staat een advocaat echter niet vrij bij het behalen van een bepaald gevolg salaris in rekening te brengen, aldus de regels.

De klacht betreft het advocatenkantoor De Haan, dat de claimstichting WAG in mei 2013 speciaal in het leven riep om collectief tegen de NAM te procederen.

Geene stelt dat binnen de beroepsgroep veel discussie is over de wijze van beloning bij collectieve claims.

Hij verwacht dat de zaak ook in hoger beroep bij het Hof van Discipline van de advocatenorde aan de orde zal komen, waardoor uiteindelijk meer duidelijkheid komt over de reikwijdte van de beroepsregels en de mate van beloningen.

Het advocatenkantoor kon donderdag nog niet reageren op de klacht.