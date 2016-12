Oliebol steeds vaker met pin te betalen

AMSTERDAM - Bij steeds meer oliebollenkramen kan tegenwoordig ook worden afgerekend met een pinpas. Twee jaar geleden had nog maar een op de tien bollenbakkers op straat een pinautomaat, vorig jaar was dat 40 procent en inmiddels 71 procent. Dat blijkt uit een rondgang langs oliebollenkramen in opdracht van onder meer de Betaalvereniging Nederland.

Door ANP - 29-12-2016, 17:59 (Update 29-12-2016, 17:59)

Kramen waar gepind kan worden laten dat volgens het onderzoek in de meeste gevallen duidelijk zien met behulp van stickers of kaartjes. Bij twee van de drie pinautomaten kan zelfs contactloos worden betaald. Verder hoeven consumenten bijna nergens extra te betalen bij gepinde bestellingen. Slechts 5 procent van de kramen vraagt voor het afrekenen met een pasje een kleine vergoeding, bijvoorbeeld bij bedragen onder een tientje.