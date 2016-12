Overval op drukke supermarkt in Breda

BREDA - Een filiaal van Albert Heijn in Breda is vrijdagavond overvallen. Twee gewapende mannen, in het zwart gekleed en met bedekte gezichten, drongen binnen met een mes en een vuurwapen. Ze hebben mensen bedreigd. Niemand raakte gewond.

Door ANP - 30-12-2016, 21:44 (Update 30-12-2016, 21:44)

De twee verdwenen weer nadat ze een greep in een kassa hadden gedaan. De politie is naar ze op zoek.

In de winkel was het druk op het moment van de overval. De politie trof geschrokken klanten en winkelmedewerkers aan.