KWF-actie Afsluitdijk verlicht door 6223 lampionnen [video]

DEN OEVER - De Afsluitdijk tussen Den Oever en het Friese Zurich was vrijdagavond verlicht door 6223 lampionnen. Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) nam het initiatief om iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad een hart onder de riem te steken en via donaties geld in te zamelen.

Aan de lampionnen met led-lampjes, door vrijwilligers met haringen langs het fietspad over de dijk in de grond gestoken, hingen naamkaartjes en persoonlijke boodschappen.

Hoeveel de actie heeft opgeleverd, was niet precies bekend: mensen kunnen virtueel ook nog lampionnen kopen.