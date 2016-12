Waterpeil Maas bij Gennep daalt nog

ANP Waterpeil Maas bij Gennep daalt nog

GENNEP - Het gevaar voor de woonboten in de Paesplas bij Gennep is nog niet geweken. Het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek is nog aan het dalen en bereikt in de loop van zaterdagmiddag pas het laagste peil. Dat heeft een woordvoerster van de gemeente Gennep gezegd na overleg met Rijkswaterstaat.

Door ANP - 31-12-2016, 12:56 (Update 31-12-2016, 12:56)

Een deel van de woonboten in de plas komt dus zaterdag nog wat schever te hangen dan toch al het geval was. Het gaat om schepen die niet kunnen worden losgemaakt van de kade. Op drie boten staan pompen die kunnen worden ingezet als de boten water zouden maken. Dat is tot nu toe bij een van de drie gebeurd. De bewoners hebben de nacht doorgebracht bij familie, vrienden of in een hotel. In de Paesplas liggen in totaal 17 woonschepen.

De waterstand in de Maas tussen Grave en Sambeek is meters gedaald nadat donderdagavond een binnenvaartschip tegen de stuw bij Grave was gevaren.