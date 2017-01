Haagse politieman zwaargewond door aanrijding

DEN HAAG - Door een aanrijding op het Kaapseplein in Den Haag is een politieman in de nieuwjaarsnacht zwaargewond geraakt. Een mobiel medisch team heeft met een traumaheli medische assistentie verleend en daarna is de agent naar het ziekenhuis vervoerd.

Door ANP - 1-1-2017, 3:24 (Update 1-1-2017, 3:24)

Het incident gebeurde rond 02.00 zondagmorgen. Over de toedracht is nog niets bekend. De bestuurder is voor een verklaring meegenomen naar het bureau.

De politie werd rond het Kaapseplein in de Schilderswijk door een groep omstanders bekogeld met vuurwerk en stenen. De Mobiele Eenheid is aanwezig om op te kunnen treden, aldus de politie.