Toeschouwersrecord bij vuurwerk Erasmusbrug

ROTTERDAM - Met ruim 60.000 bezoekers heeft de tiende editie van de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam een nieuw record gevestigd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb was een van de toeschouwers.

Door ANP - 1-1-2017, 3:25 (Update 1-1-2017, 3:25)

Zij telden dankzij een projectieklok op een tien meter groot waterrad af naar de jaarwisseling. Het aftellen naar Het Nationale Vuurwerk werd kort voor middernacht ingezet door Linda de Mol in het RTL4-programma Ik hou van Holland.

De duizenden vuurwerkbommen konden door het gebruik van een extra ponton nog beter over het water de lucht in worden geschoten. Organisator Klaas Rohde toonde zich verheugd over de jubileumeditie, tien jaar geleden begonnen met 15.000 toeschouwers. Volgens hem is het evenement meegegroeid met de vraag naar een gezamenlijk vuurwerk.

Het was voor het eerst dat de RET toeschouwers gratis naar het evenement vervoerde. Ruim 10.000 mensen hebben hier gebruik van gemaakt. De RET spreekt daarom van een ,,succes".