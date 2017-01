Brandweer belaagd met vuurwerk en stenen

ARNHEM - De brandweer in Nederland kreeg tijdens de jaarwisseling in tien van de 25 veiligheidsregio’s te maken met agressie. Dit uitte zich in scheldpartijen en het bekogelen van de brandweer met (zwaar) vuurwerk en stenen, blijkt zondag uit een rondgang van Brandweer Nederland.

Door ANP - 1-1-2017, 15:15 (Update 1-1-2017, 15:15)

Een aantal keren moest eerst de politie eraan te pas komen voordat de brandweer kon overgaan tot blussen. In Amsterdam werden twee brandweermannen bij het blussen van een scooter bekogeld met vuurwerk. Zij raakten hierdoor gewond aan hun gezicht. In Elim in Drenthe moest de ME worden ingezet omdat een groep van zestig mensen vuurwerk gooiden naar een brandweerauto.

,,Het is te gek voor woorden dat onze mensen met geweldsincidenten te maken krijgen en dat we de politie nodig hebben om ons werk te kunnen uitvoeren. Laten we er met z’n allen naar blijven streven om deze ontwikkeling een halt toe te roepen'', zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.