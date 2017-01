Waarschuwing voor gladheid na lichte sneeuwva

ANP Waarschuwing voor gladheid na lichte sneeuwva

DE BILT - Automobilisten moeten zondag rekening houden met gladheid door lichte sneeuwval. In onder meer Drenthe ligt een laagje sneeuw op de weg en op auto's. In de loop van de nacht kan het volgens het KNMI ook in de kustprovincies lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.

Door ANP - 1-1-2017, 17:23 (Update 1-1-2017, 22:36)

Het weerinstituut gaf zondag aan het begin van de avond code oranje af vanwege ijzel in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze waarschuwing werd rond 22.00 uur weer ingetrokken.