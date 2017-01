Deze jaarwisseling meer verdachten naar OM

DEN HAAG - De politie heeft in totaal 344 personen bij het Openbaar Ministerie aangeleverd wegens misdrijven die te maken hebben met oud en nieuw. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan bij de vorige jaarwisseling; toen werden op 1 januari 276 mensen bij het OM gemeld.

Door ANP - 1-1-2017, 18:19 (Update 1-1-2017, 19:21)

Het OM laat dit weten op op basis van een eerste inventarisatie die op nieuwjaarsdag bij alle parketten is gehouden. De meeste personen die zijn aangehouden, worden verdacht van geweld. In 98 gevallen gaat het om mensen die een publieke taak hadden, zoals hulpverleners. In diverse grote steden en andere plaatsen werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen.

In relatie tot oud en nieuw waren meerdere supersnelzittingen gepland. Die zijn komen te vervallen, omdat er geen zaken waren die hiervoor in aanmerking komen.