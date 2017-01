Van der Steur: geweld onacceptabel

DEN HAAG - Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zondag desgevraagd laten weten in een reactie op de incidenten tijdens de jaarwisseling. ,,Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling'', zei hij via een woordvoerster.

Door ANP - 1-1-2017, 20:23 (Update 1-1-2017, 20:23)

Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht.

Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk.