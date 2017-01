Bewoners Haagse flat mogen miljoenen verdelen

DEN HAAG - Het jaar is goed begonnen voor een groot aantal bewoners van een flat in Den Haag. De PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro is op hun postcode 2555 VX in de Donker Curtiusstraat gevallen. In totaal mochten ze 24,95 miljoen euro met elkaar verdelen.

Door ANP - 1-1-2017, 22:08 (Update 1-1-2017, 22:08)

De andere helft gaat naar buurtgenoten uit postcodegebied 2555.

In 2009 viel de PostcodeKanjer op nieuwjaarsdag ook al in Den Haag. De winnaars uit postcode 2593 ZN en de deelnemers uit de bijbehorende wijk mochten toen 27,9 miljoen euro verdelen.