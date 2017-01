Ondernemingsraad krant over verdwijnen banen: 'We laten dit niet zomaar gebeuren'

AMSTERDAM - Bij de regionale kranten van de Telegraaf Mediagroep (TMG) verdwijnt een kwart van de journalisten, 45 van de 185 banen (fte). Dat is onderdeel van een plan van TMG, waarvan deze krant onderdeel is, om negentig miljoen euro te besparen. De directie bracht het nieuws op oudejaarsdag in de namiddag naar buiten.

Door Nancy Ubert - 2-1-2017, 5:00 (Update 2-1-2017, 11:01)

Niet alleen achter de schermen maar ook publiekelijk is met verbijstering op de sanering gereageerd. „Tijd voor een eigenaar met meer visie en liefde voor (regionale) journalistiek”, twitterde Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten na de onheilstijding. Zijn advies is kort: „Accepteer dit niet!”

Geslachtofferd

„We laten dit zeker niet zomaar gebeuren”, aldus Michiel van den Busken, voorzitter van de ondernemingsraad (or). Het tijdstip waarop de directie het personeel per e-mail op de hoogte heeft gebracht heeft hem geschokt.

„Als or hebben we de directie nog laten weten dat we in de laatste week van december geen stukken meer verwachtten. Dan komt er op oudejaarsdag om half vijf in de middag toch een adviesaanvraag binnen. Eentje die niet eens ondertekend is. De directie komt er zelf niet eens voor uit haar stoel.”

Van den Busken vermoedt dat de regionale tak, oftewel Holland Media Combinatie (HMC), ’geslachtofferd wordt’ om het nieuwe online-videoplatform Telegraaf VNDG te ’sponsoren’.

Door de redacties van De Telegraaf, de regionale bladen en Metro in één organisatie onder te brengen wil de directie op personeelskosten besparen. Dat dit ten koste gaat van de journalisten van HMC is een hard gelag, aldus de or-voorzitter. „We hebben recent een reorganisatie achter de rug waarbij we al vijftien man hebben ingeleverd. Dit is een doodssteek. Eigenlijk schrijft TMG hiermee de regionale bladen af.”

Duveltje

Ook bij de redactieraad van de regionale kranten hoor je die geluiden.

Voorzitter Peter Schat: „Daarnaast zijn we geschrokken dat als een duveltje uit een doosje de functie van directeur journalistiek weer wordt opgediend. Om de redactionele samenwerking tussen de verschillende titels goed te laten verlopen en het journalistieke belang binnen de directie te waarborgen. Maar dit plan is echt in strijd met de journalistieke onafhankelijkheid van onze redacties. We dachten dat dit al een gepasseerd station was. Ook hierover is het laatste woord nog niet gesproken.”

Schat verwacht dat de redactie de redactieraad gaat vragen om al het mogelijke te doen om het tij te keren.

Tegenover de ondernemingsraad en de redactieraad staat een man die nog wel gelooft in een toekomst voor de regionale bladen na het verlies van 45 van de 185 banen (fte): Arjan Paans. Een half jaar geleden werd hij aangesteld als algemeen hoofdredacteur van de regionale kranten van HMC. Hij schreef op oudejaarsdag aan de redacties: „Hoewel we met minder vaste mensen zullen werken, geloof ik dat we ook met een kleinere ploeg in de toekomst voldoende onderscheidend kunnen zijn.”

„Maar ik kan me voorstellen dat de mensen op de werkvloer daar op dit moment anders over denken”, reageert hij op nieuwjaarsdag. „De bezuiniging is groot en hard en doet iedereen pijn.”

Volgens Paans is de ’arbeidsintensieve manier’ waarop de regionale dagbladen worden gemaakt met het verlies van adverteerders en een dalende oplage niet langer vol te houden. „We zijn niet de enige. Dit is een ingewikkelde markt. Overal moet het met minder. Maar ik kan de lezers wel beloven dat we geen inlegvel van een landelijke krant worden. Onze titels blijven overeind.”

Van de kaart

De vraag is of je moet willen dat de regionale redacties met een kleine bezetting gaan werken. De journalisten zelf, die volgens Peter Schat ’volkomen van de kaart’ zijn, vrezen dat dit ten koste gaat van de ’waakhondfunctie’ van de regionale pers. Van den Busken: „Het is een illusie dat we met dit plan nog in de haarvaten van de samenleving aanwezig kunnen zijn. Terwijl dat nu juist een van onze grote waardes is.”

Ferdy Demmers en Gert Jan Oelderik, die samen de directie van HMC vormen, willen niet inhoudelijk reageren. Ook gaan ze niet in op de vragen over de Vlaamse krantenuitgever Mediahuis en VP Exploitatie, die een ongevraagd bod heeft gedaan op TMG.

Snelheid

De directie wil eerst praten met de mensen die het aan gaat, geven de twee aan. „En ja, zo’n mededeling komt altijd ongelegen. Maar dit keer was dat tijdstip wel extreem. We vonden zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.”

Het personeel van HMC wordt volgende week ingelicht over het journalistieke plan en de adviesaanvraag van de directie.