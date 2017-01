Vrouw bezwijkt aan verwondingen ongeval Oss

OSS - Een 22-jarige vrouw uit Geffen is in de nacht van zondag op maandag bezweken aan de verwondingen die ze op nieuwjaarsnacht had opgelopen bij een ongeval in Oss. Dat meldt de politie.

Door ANP - 2-1-2017, 8:28 (Update 2-1-2017, 8:28)

De vrouw werd op de fiets aangereden door een auto op de kruising van de Dr. Saal van Zwanenbergsingel en de Ruwaardsingel. De automobilist ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor, maar had een kentekenplaat verloren. Daardoor kon de politie zondagochtend drie verdachten aanhouden die vermoedelijk als inzittenden of als bestuurder in het voertuig zaten. Het gaat om drie Nijmegenaren van 21, 28 en 30 jaar oud. Zij zitten vast.