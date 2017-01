Storing treft metro Amsterdam

ANP Storing treft metro Amsterdam

AMSTERDAM - Het metroverkeer in Amsterdam ligt maandagmiddag plat. De metrolijnen van het GVB rijden voorlopig niet als gevolg van een storing in het verkeersleidingssysteem, meldt het vervoersbedrijf.

Door ANP - 2-1-2017, 15:13 (Update 2-1-2017, 15:13)

Volgens een woordvoerster wordt met man en macht gewerkt om het euvel op te lossen. Door de storing ondervinden veel reizigers hinder en vertraging. Vanwege de vakantieperiode is het behoorlijk druk in het openbaar vervoer in de hoofdstad. Er is nog geen zicht op wanneer het metroverkeer kan worden hervat.