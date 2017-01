Agenten moesten rennen voor hun leven

ROTTERDAM - Wie als agent aan een nachtdienst begint op oudejaarsavond, weet dat hij tegenwoordig kans maakt op stenen en vuurwerk. Agent Pieter (25) vertelt over zijn dienst. „We moesten rennen voor ons leven.”

Door Koen Nederhof - 3-1-2017, 7:00 (Update 3-1-2017, 7:00)

De agent kwam in 2011 in dienst bij het korps in Rotterdam. „Volgens de arts is mijn been op drie plaatsen gekneusd. Maar het had veel erger kunnen zijn als de stenen hoger waren gekomen. Dan lig je op straat”, vertelt hij over zijn nieuwjaarsnacht. Net als tientallen...