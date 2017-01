'Problemen in de Maas houden nog weken aan'

AMSTERDAM - De stremming van de Maas nabij Grave zal nog wekenlang voor problemen zorgen. Dat voorspelt het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) dinsdag. Daarbij is nog niet duidelijk wie uiteindelijk voor de schade zal opdraaien.

Door ANP - 3-1-2017, 9:52 (Update 3-1-2017, 10:53)

,,Het vervoer moet door. Dat is het grootste vraagstuk dat nu moet worden opgelost", aldus het BVB. ,,Waar uiteindelijk de rekening komt te liggen is een complex vraagstuk waar brancheorganisaties en tussenpersonen zich later over mogen buigen."

Dagelijks passeren volgens het BVB zo'n 75 tot 100 schepen de sluizen in de Maas. Dat komt neer op 1800 tot 2000 vrachtwagenladingen per dag. Veel bedrijven worden door de stremming op kosten gejaagd doordat schepen moeten omvaren. Dat kan tot wel 48 uur aan vertraging leiden, onder meer door langere wachttijden bij sluizen in de alternatieve vaarroute in België.

Lage waterstanden

Ook komen bedrijven in de problemen nu ze door de lage waterstand in het geheel van vaarroutes zijn afgesneden.

Een paar jaar geleden was de Rijn in Duitsland wekenlang gestremd doordat een gekapseisde tanker de vaarroute blokkeerde. Dat zorgde voor een economische schade van 50 miljoen euro. Het grote verschil tussen de problemen destijds en nu is dat er voor de Maas wel alternatieve vaarroutes zijn.

Rijkswaterstaat adviseerde eerder al om schadeclaims als gevolg van de beschadiging van de stuw bij Grave voor te leggen aan zowel de verzekeraar van het schip dat de schade heeft veroorzaakt, als aan de door die verzekeraar ingeschakelde expert. Claims kunnen niet bij Rijkswaterstaat worden ingediend.