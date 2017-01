Politiebond zoekt zelf oplossingen voor geweld

DEN HAAG - Politievakbond ACP gaat zelf op zoek naar oplossingen die moeten leiden tot minder geweld tegen agenten en andere hulpverleners. De bond heeft naar aanleiding van de incidenten tijdens de jaarwisseling laten weten dat de politiek met maatregelen moet komen, maar heeft niet de indruk dat dit snel gaat gebeuren. De ACP heeft daarom een enquête opgesteld waarin agenten hun ervaringen kunnen delen.

,,De minister heeft inmiddels laten weten dat zijn deur altijd openstaat als de ACP goede ideeën heeft. Dit klinkt niet alsof de politiek voor woensdag van plan is met een plan van aanpak te komen'', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp op de website.

,,Woensdag zijn er twee opties: de politiek komt met een plan van aanpak, dat wordt getoetst met de opmerkingen van collega’s in de hand. De tweede optie is dat politiemensen zelf een aantal doelen formuleren en deze aanbieden aan de politiek. Doelen die nodig zijn om ook in de toekomst het politievak en de professional die het uitvoert gezond te houden''.