OM: explosieven Tilburg bedoeld voor misdrijf

TILBURG - De partij explosief materiaal die de politie op oudejaarsdag in een woning in Tilburg vond, was volgens justitie niet bedoeld als vuurwerk. Integendeel: het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 25-jarige man die werd opgepakt aan de Munttorenstraat in de Brabantse stad van ,,voorbereidingshandelingen voor een misdrijf'', zei een woordvoerster dinsdag. De verdachte zit nog vast.

Door ANP - 3-1-2017, 17:25 (Update 3-1-2017, 17:25)

De politie sprak sprak van levensgevaarlijke zelfgemaakte explosieven en haalde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij om het spul op te ruimen. Wat de man er precies mee wilde opblazen, kon het OM nog niet zeggen. Hij heeft wel iets verklaard, maar justitie gelooft hem niet.

De man moet volgende week woensdag voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen, die dan beslist of hij langer in de cel moet blijven.