Verdachten dood Kammeron aangehouden

AMSTERDAM - De politie heeft maandag meerdere personen aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij aan de Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost in oktober, liet de politie dinsdag weten. De 24-jarige Isilnando Kammeron, een bekende van de politie, overleefde de schietpartij niet.

Door ANP - 3-1-2017, 23:13 (Update 3-1-2017, 23:13)

De mogelijke aanleiding voor het schietincident was een steekpartij eerder op de avond bij een horecagelegenheid aan Reigersbos waarbij Kammeron betrokken zou zijn geweest. Na dat incident zijn het slachtoffer en een vrouw in de richting van het Holendrechtplein gelopen. Kammeron werd door meerdere kogels geraakt.