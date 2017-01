Nieuwe eerste solisten bij Nationale Ballet

AMSTERDAM - Het Nationale Ballet heeft twee nieuwe eerste solisten, Sasha Mukhamedov en Qian Liu.

Door ANP - 4-1-2017, 11:26 (Update 4-1-2017, 11:26)

Voor de in Londen geboren Sasha Mukhamedov lag een dansloopbaan voor de hand: ze is een kind van voormalig Bolsjoi- en Royal Ballet-ster Irek Mukhamedov en voormalig Bolsjoi-soliste Masha Mukhamedov. Acht jaar geleden begon ze bij het Nationale Ballet. In 2012 danste ze haar eerste hoofdrol als Myrtha in Giselle.

De Chinese Qian Liu begon in 2012 bij Het Nationale Ballet als lid van het corps de ballet. Ze danste hoofdrollen in onder andere Notenkraker & Muizenkoning (Clara).

Michaela DePrince

Michaela DePrince uit Sierra Leone is benoemd tot tweede solist. Ze werd ook bekend door haar levensverhaal, dat ze met haar adoptiemoeder optekende in het boek Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina.

Het Nationale Ballet heeft nu dertien eerste solisten in het gezelschap van 76 dansers. Het is het hoogst bereikbare. Dansers klimmen op van élève via het corps de ballet tot coryphée. Daarna ligt de weg open van grand sujet tot tweede en uiteindelijk eerste solist.