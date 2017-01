Reizigers gecompenseerd na metrostoringen

AMSTERDAM - Reizigers die deze week extra reiskosten hebben gemaakt door de storingen in het metroverkeer in Amsterdam, worden hiervoor gecompenseerd. Openbaarvervoerbedrijf GVB heeft dat woensdag bekendgemaakt. Op de internetsite van het GVB wordt uitgelegd hoe mensen de extra gemaakte kosten kunnen terugvragen.

Door ANP - 4-1-2017, 19:50 (Update 4-1-2017, 19:50)

Maandag en woensdag reden de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 lange tijd niet door storingen. Of er verband is tussen deze storingen, wordt nog onderzocht. Woensdag ontstonden de problemen door een storing in het computersysteem van de verkeersleiding, maandag ging het mis na een reeks storingen in de stroomvoorziening, meldde het GVB woensdagavond.

Voor alle zekerheid controleert het bedrijf deze week extra alle reserveonderdelen voor de stroomvoorziening voor zowel metro als tram. Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van GVB, rept van ,,een dramatische ov-week in Amsterdam’’. Na twee storingen stelt zij: ,,Dit is ontzettend vervelend voor onze reizigers en mag niet voorkomen.’’ Van Huffelen wil precies weten wat er aan de hand was ,,zodat we deze ellende in de toekomst kunnen voorkomen’’.