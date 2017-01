Peuterleidsters in de kou

AMSTERDAM - Enkele honderden medewerkers van peuterspeelzalen in ons land staan op straat nu steeds meer gemeenten besluiten om de subsidie in te trekken.

Door Ertan Basekin - 5-1-2017, 7:00 (Update 5-1-2017, 7:00)

Volgens vakbond CNV Zorg & Welzijn gaat het vooral om medewerkers die al lang werkzaam zijn in de branche. „De peuterspeelzalen worden opgeheven en de werknemers ontslagen. Het gaat hier om mensen die er al 25 of 30 jaar werken”, zegt bestuurder Lizelotte Smits. „De taken worden dan overgenomen door kinderopvangorganisaties en de medewerkers kunnen daar dan eventueel...