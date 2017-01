Groot alarm bij chemisch bedrijf in Amsterdam

AMSTERDAM - Er is donderdag in Amsterdam groot alarm geslagen bij het chemische bedrijf Sonneborn Refined Products aan de Mainhavenweg in het westelijk havengebied.

Er werden veel brandweerwagens naar de fabriek gestuurd.

De brandweer meldt op Twitter dat bij het lossen van een tankwagen een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide vrijkwam.

Zwaveltrioxide is een bijproduct bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij temperaturen onder de 2000 graden vormt zwaveltrioxide met waterdamp het schadelijke zwavelzuur.

Dit leverde een witte zichtbare wolk op. Deze wolk is inmiddels verdwenen.

Het bedrijf en brandweerlieden zijn rond 13.30 uur bezig met metingen en stabiliseren.

Het bedrijf ligt pal aan de snelweg A5. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Er werd ook een ambulance opgeroepen. Volgens omwonenden klonk er alarm. De brandweer adviseerde bewoners en bedrijven op de Mainhavenweg en Basisweg om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer meldt rond 13:45 uur dat er geen gevaar meer is voor omliggende terreinen of gebouwen.

Bij Sonneborn worden geraffineerde aardolieproducten gemaakt, die onder meer worden gebruikt voor farmaceutische, cosmetische, voedings- en technische doeleinden.