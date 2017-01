Robert Moszkowicz vrijuit in oplichtingszaak

AMSTERDAM - Voormalig advocaat Robert Moszkowicz wordt niet vervolgd wegens oplichting van enkele van zijn cliënten. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Door ANP - 5-1-2017, 13:40 (Update 5-1-2017, 13:40)

Volgens het OM is er onvoldoende bewijs gevonden voor de beschuldiging van oplichting en is de zaak daarom geseponeerd.

Moszkowicz, als advocaat geschrapt van het tableau wegens onbehoorlijke praktijkuitoefening, was drie jaar lang onderwerp van strafrechtelijk onderzoek na klachten van klanten. Die meenden dat Moszkowicz zich ten onrechte als advocaat had gepresenteerd, wat hij na zijn schrapping niet meer is. Hij geldt als het zwarte schaap in het advocatengeslacht, onder meer vanwege een drugsverslaving en eerdere aanvaringen met justitie.