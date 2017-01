Dode gevonden in uitgebrand huis Hoorn

HOORN - In een woning in Hoorn die donderdag werd verwoest door brand is een stoffelijk overschot gevonden. Wie het slachtoffer is, kunnen de hulpdiensten nog niet met zekerheid zeggen. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd. Eerder liet de brandweer weten dat de bewoonster werd vermist.

Door ANP - 5-1-2017, 14:52 (Update 5-1-2017, 17:19)

Het huis in de Noord-Hollandse plaats brandde volledig uit. Ook een naastgelegen woning liep brandschade op, twee andere huizen hebben rookschade. Voor de bewoners is tijdelijke opvang geregeld.

Vlammen sloegen kort na het uitbreken van de brand uit de woning aan de Schepenen. De brandweer adviseerde omwonenden hun ramen en deuren gesloten te houden. In de namiddag had de brandweer het vuur bedwongen.