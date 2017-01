Grote woningbrand in Hoorn

HOORN - De brandweer is donderdag met veel mensen en materieel uitgerukt voor een woningbrand in Hoorn (Noord-Holland). In het huis dat in brand staat, is mogelijk nog iemand aanwezig, meldde de brandweer. De kans dat het vuur overslaat naar andere huizen in het rijtje is volgens een woordvoerder groot.

Door ANP - 5-1-2017, 14:52 (Update 5-1-2017, 14:52)

Vlammen slaan uit het pand aan de Schepenen.