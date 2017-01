Politie verdedigt agent die dakloze jas afnam

ANP Politie verdedigt agent die dakloze jas afnam

ROTTERDAM - De politieagent die in Rotterdam een jas afpakte van een dakloze, handelde volgens de politie ,,naar eer en geweten en met oog voor de omstandigheden''. Hij nam de jas in beslag omdat er een V-logo van beveiligers op zat. Daarop kwamen de nodige verontwaardigde reacties, onder meer van GroenLinks-raadslid Arno Bonte, die een raadsdebat aanvroeg.

Door ANP - 5-1-2017, 15:29 (Update 5-1-2017, 15:29)

,,Het was koud en dan ga je onder zulke omstandigheden geen jas afpakken van iemand uit de meest kwetsbare groep mensen in de samenleving'', zei hij. Maar die voorstelling van zaken klopt volgens de politie niet. De man droeg onder de jas ,,een dubbele laag winterkleding'' en had meer kleding, een deken en een slaapzak bij zich.

De agent had bovendien een goede reden om de jas af te nemen: hij deed dat omdat de man, die er goed verzorgd uitzag, voor beveiliger kon worden aangezien. In dat licht wijst de politie erop dat in de stad regelmatig mensen worden beroofd door criminelen die zich voordoen als agenten.

Aandacht

De jas is teruggebracht naar het beveiligingsbedrijf waar hij vandaan kwam. Hoe de man die hem droeg eraan kwam, is onbekend.

Op zich zegt de politie wel blij te zijn ,,dat de politiek aandacht geeft aan de problematiek met daklozen''.

Via Facebook is inmiddels een inzamelingsactie voor jassen voor daklozen op touw gezet. Volgens RTV Rijnmond gaat de Rotterdammer John Hijnen zaterdagmiddag jassen inzamelen. Daardoor kan aan de kwestie ,,een positieve draai'' worden gegeven, zegt hij. De inzameling doet hij bij de ingang van het hoofdbureau van politie in Rotterdam.