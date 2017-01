Bewindslieden naar Marokko voor asielzoekers

DEN HAAG - Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie reizen eind deze maand naar Marokko om te praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar dat land. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten.

Door ANP - 6-1-2017, 11:55 (Update 6-1-2017, 11:55)

Wanneer of hoe lang de bewindslieden gaan en met wie ze in Marokko zullen spreken, kon een woordvoerder van het ministerie nog niet zeggen. Ook het inhoudelijke programma staat nog niet vast.

Marokko wordt beschouwd als veilig land en mensen die in Nederland asiel aanvragen komen daar dan ook doorgaans niet voor in aanmerking. Veel van de overlast die de laatste tijd wordt veroorzaakt in en rond asielzoekerscentra is het werk van kansloze asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen als Marokko en Algerije.