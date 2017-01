Dode schietpartij Capelle a/d IJssel is Pool

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De man die dinsdagavond om het leven is gekomen bij een schietpartij in Capelle aan den IJssel, is een 47-jarige Pool. Dat heeft de Rotterdamse politie vrijdag laten weten.

Door ANP - 6-1-2017, 15:18 (Update 6-1-2017, 15:18)

Agenten troffen afgelopen dinsdag rond 21.00 uur een zwaargewonde man aan op een parkeerplaats bij de Wiekslag. Hij was neergeschoten in een auto. Hulp mocht niet meer baten, de man bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Over de toedracht van de schietpartij is verder nog niets duidelijk.