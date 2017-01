Meerdere ongevallen op A4 door gladheid

NIEUW-VENNEP - Op de A4 zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in korte tijd meerdere ongelukken door gladheid gebeurd. Dat meldt de politie.

Door ANP - 7-1-2017, 5:23 (Update 7-1-2017, 5:23)

Rond 04.00 uur schaarde een vrachtwagen op de A4 richting Amsterdam, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Burgerveen. Bij dat ongeval was ook een personenauto betrokken en er zou sprake zijn van ernstig letsel. Het is niet duidelijk of dit ongeval werd veroorzaakt door ijzel.

De weg is tussen Roelofarendsveen en Burgerveen afgesloten. Rijkswaterstaat heeft de maximum snelheid op de A4 bij Leiden verlaagd naar 50 km/u.

Bij knooppunt Westpoort is de weg tussen de A10 en A5 afgesloten nadat een bestelbus spinnend tot stilstand kwam.