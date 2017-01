'Ongeval met vrachtauto geeft meeste overlast'

ANP 'Ongeval met vrachtauto geeft meeste overlast'

LIJNDEN - Van de honderden aanrijdingen die zaterdagochtend vroeg zijn gebeurd als gevolg van de gladheid, geven die met vrachtwagens de meeste problemen voor het verkeer. Dat komt doordat ze groot zijn en al gauw de hele weg blokkeren. Dat zegt Patrick Potgraven van de VerkeersInformatieDienst (VID).

Door ANP - 7-1-2017, 8:38 (Update 7-1-2017, 8:38)

Zaterdagochtend maakten honderden mensen flinke schuivers met hun auto en reden ze in veel gevallen tegen de vangrail. Ongeveer tien vrachtwagens schaarden en kwamen daardoor dwars op de weg te staan. Dat gebeurde onder meer op de A12 en de A15.

Potgraven verwacht dat de situatie op de weg maar heel langzaam beter wordt. Rond 08.00 uur was het alleen in het noordwesten, bij Den Helder, al goed aan het dooien. Pas vanaf 09.00 warmt de grond enigszins op door de zon. In het oosten van het land verdwijnt de gladheid pas zaterdagavond.