Rijkswaterstaat: ga niet de weg op

DEN HAAG - Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen beter niet de weg op kunnen gaan als ze het niet per se nodig is. Door de lokale ijzelbuien is het in veel delen van het land heel erg glad.

Door ANP - 7-1-2017, 9:10 (Update 7-1-2017, 9:23)

,,Het is echt heel gevaarlijk. Mensen denken misschien dat het wel meevalt als ze de straat op gaan, maar door de ijzel is het echt heel erg glad. We hebben op de snelwegen al 165 ongevallen geteld. Dat is echt heel veel voor een zaterdagochtend, dus ga daarom de weg niet op als het niet nodig is'', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

De VID beaamt dat. Volgens de verkeersdienst regent het nog steeds ongevalsmeldingen: ,,Gemiddeld elke minuut wel eentje op de snelwegen. Het is nog lang niet voorbij."