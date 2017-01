Veel hinder voor trams in Rotterdam

ANP Veel hinder voor trams in Rotterdam

ROTTERDAM - Het tramverkeer in Rotterdam heeft zaterdag veel last van ijzel op de bovenleidingen. Volgens het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET zijn er diverse storingen. Veel trams komen te laat doordat ze op sommige trajecten af en toe moeten stilstaan.

Door ANP - 7-1-2017, 9:49 (Update 7-1-2017, 9:49)

,,Er zijn vannacht diverse ijzelritten gemaakt om de ijzel van de bovenleiding te krijgen of te houden. Maar omdat het vriest is het toch niet gelukt en hebben trams last van de ijzel. De metro's hebben er geen last van en ook de bussen rijden redelijk op tijd'', aldus een woordvoerster.