Ongevallenteller staat op ruim 300

DEN HAAG - Door de gladheid zijn zaterdagochtend tot 12.30 uur 329 ongevallen gebeurd. Dat meldt Rijkswaterstaat. Aan het begin van de ochtend kwamen vooral meldingen binnen uit het westen van het land, rond het middaguur was dat verschoven naar het oosten en zuiden, aldus een woordvoerster. De ongevalsmeldingen volgen daarmee het weerbeeld. Zaterdagochtend trok een ijzelgebied van west naar oost, waardoor de wegen spekglad werden. Daarachteraan is het in het westen gaan dooien.

Door ANP - 7-1-2017, 12:59 (Update 7-1-2017, 12:59)