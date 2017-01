Dode door gladheid op A15

ANP Dode door gladheid op A15

IJZENDOORN - De gladheid heeft zaterdag een automobilist uit het Gelderse Ochten het leven gekost. Hij was met zijn auto terechtgekomen in een sloot naast de A15 bij IJzendoorn. Waarschijnlijk is hij door de gladheid van de weg geraakt. Hoe lang hij daar heeft gelegen is niet bekend.

Door ANP - 7-1-2017, 14:16 (Update 7-1-2017, 14:16)

De politie vond de man rond 11.00 uur na een melding van een machinist van een passerende trein, die een auto ondersteboven in de sloot had zien liggen. De bestuurder is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.