Mogelijk geschoten bij stadion Thialf

ANP Mogelijk geschoten bij stadion Thialf

HEERENVEEN - De politie is zaterdag aan het begin van de avond massaal uitgerukt naar stadion Thialf in Heerenveen. Er was een melding binnengekomen van een man met een vuurwapen. Er is een gewonde aangetroffen, meldt de politie, en naar de dader wordt gezocht.

Door ANP - 7-1-2017, 19:57 (Update 7-1-2017, 20:14)

De politie meldde dat een slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht, maar wil niets zeggen over de identiteit.

Er zou op het parkeerterrein buiten het stadion zijn geschoten. Een deel van dat terrein is afgezet.

In het uitverkochte ijsstadion worden dit weekend de EK allround en EK sprint gehouden.