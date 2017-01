Strooiwagens 2,5 keer de wereld rond

UTRECHT - Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben flink wat zout gestrooid op de Nederlandse snelwegen. Sinds vrijdag is vanwege de gladheid 14,9 miljoen kilo over het wegdek verspreid. Alles bij elkaar werd 103.000 kilometer gereden, meldde de dienst zondag. Dat is ongeveer tweeënhalf keer de wereld rond.

Door ANP - 8-1-2017, 13:52 (Update 8-1-2017, 13:52)

In totaal waren 546 strooiwagen op pad vanwege de ijzel die over ons land trok. De eerste wagens reden vrijdagavond in het westen uit, zondagochtend om 11.00 stopten de laatste in Limburg.

Bij Rijkswaterstaat waren 1200 man bezig met de gevolgen van het weer. Behalve strooiwagens werden ook enkele speciale wagens ingezet waarmee met warme vloeistof ijsplakkaten van de weg kunnen worden gehaald.