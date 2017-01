Geen witte kerst, toch druk op de weg

ANP Geen witte kerst, toch druk op de weg

LIJNDEN - Niet vaak stonden er tijdens de kerstvakantie zoveel files als afgelopen keer. De VerkeersInformatieDienst spreekt van de drukste kerstvakantie in de afgelopen vijf jaar. Best bijzonder, vindt de VID, want langdurige winterse perikelen bleven uit, op één dag ijzel na.

Door ANP - 8-1-2017, 18:01 (Update 8-1-2017, 18:01)

De vorige kerstrecords, in 2009 en 2010, werden veroorzaakt door aanhoudend winters weer. Toen was er wel sprake van een witte kerst.

De verkeersdienst zoekt de oorzaak bij de aantrekkende economie, waardoor veel mensen deze vakantie de auto pakten richting pretparken, meubelboulevards en bouwmarkten. Vooral de Efteling, Dierenpark Amersfoort en de shows van Freek Vonk trokken veel publiek. Ook waren er de vuurwerkfiles: flinke drukte in Duitsland, net over de grens, door vuurwerkkopers uit Nederland.