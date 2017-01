Alleen in Limburg nog code geel wegens mist

ANP Alleen in Limburg nog code geel wegens mist

DE BILT - Na de heftige weersomstandigheden van de afgelopen dagen - met sneeuw en ijzel en codes geel en oranje - is het zondagavond meteorologisch gezien weer een stuk kalmer in het land. Alleen in Limburg komt hier en daar nog dichte mist voor. Voor die provincie geldt daarom nog code geel.

Door ANP - 8-1-2017, 20:57 (Update 8-1-2017, 20:57)

Sinds vrijdagavond was vanwege sneeuw en ijzel voor het hele land code oranje afgegeven. In de loop van zaterdag werd dit voor de meeste delen van het land afgeschaald.

Vanaf vrijdag is 14,9 miljoen kilo zout over het wegdek verspreid. Er gebeurden zaterdag honderden ongelukken.