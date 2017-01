Gedetineerden krijgen 'coldcasekalender'

RIJSWIJK - In vijf gevangenissen zijn aan gedetineerden kalenders uitgedeeld met daarop onopgeloste misdrijven. De politie hoopt dat de kalenders leiden tot nieuwe tips om zo de zaken alsnog op te lossen. Het gaat om een proef, meldt de politie maandag.

Door ANP - 9-1-2017, 1:10 (Update 9-1-2017, 1:10)

Volgens politie en justitie is onder gevangenen relatief veel kennis aanwezig over gepleegde misdrijven. Op de kalender staan 52 onopgeloste zaken uit het hele land, die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt. De cold case-teams vermoeden dat nieuw onderzoek in deze zaken kansrijk is.

De kalenders zijn uitgedeeld in gevangenissen in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en in Justitieel Complex Schiphol. Als de methode succesvol blijkt, worden de kalenders in alle gevangenissen uitgereikt.

Nederland telt ongeveer 1500 onopgeloste zaken die als cold case te boek staan. Vaak is daarbij iemand om het leven gekomen.