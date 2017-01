'Honderden marechaussees te kort op Schiphol'

AMSTERDAM - Schiphol komt honderden marechaussees te kort voor de beveiliging van het vliegveld. Dat zegt Schiphol-directeur Jos Nijhuis in Het Financieele Dagblad maandag. Hij stelt dat het vliegveld een tekort heeft ,,van vierhonderd of vijfhonderd man''.

Door ANP - 9-1-2017, 6:16 (Update 9-1-2017, 6:16)

,,Ik vind dat de marechaussee te onderbezet is. Daar moet echt wat aan gedaan worden. De bezetting is ongeveer zoals in 2008 en 2009 - terwijl zowel de dreiging als het aantal passagiers fors is toegenomen'', zegt Nijhuis. ,,Ik heb daar gewoon zorgen over.''

Onlangs kreeg het vliegveld de toezegging van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat volgend jaar zomer 135 marechaussees extra worden ingezet voor de bewaking van luchthavens, met name op Schiphol. Maar dat is niet genoeg volgens de directeur, die verwacht dat het in 2017 nog drukker gaat worden op het vliegveld.