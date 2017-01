Toneelstuk 'Moszkowicz' wordt 'De advocaat'

ANP Toneelstuk 'Moszkowicz' wordt 'De advocaat'

MAASTRICHT - Het toneelstuk Moszkowicz, dat zondag 5 maart bij Toneelgroep Maastricht in première gaat, krijgt een andere titel: De advocaat. Het gezelschap veranderde de naam van het stuk, geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer, na een sommatie van Moszkowicz Advocaten in Utrecht.

Door ANP - 9-1-2017, 11:13 (Update 9-1-2017, 11:13)

Cineast Max Moszkowicz junior heeft de familienaam als merk heeft laten registreren en wil niet dat de toneelgroep er nu mee aan de haal gaat, aldus het gezelschap. Er zijn verder geen eisen gesteld aan de groep en aan het stuk. Om gedoe te voorkomen besloot het gezelschap toe te geven aan de gevraagde verandering.

Het stuk is geïnspireerd op het het leven van strafpleiter Bram Moszkowicz, die uit het ambt werd gezet. Het wordt geregisseerd door artistiek leider Michel Sluysmans. De hoofdrol wordt gespeeld door Porgy Franssen. De voorstelling is tot en met zaterdag 13 mei 2017 te zien in de Nederlandse theaters.