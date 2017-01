'Explosief' in Roermond is dompelpomp

ROERMOND - Bij winkelcentrum Designer Outlet Roermond is maandag even ophef geweest nadat bij werkzaamheden iets verdachts was aangetroffen in de grond. Het vermoeden was dat het om een explosief ging uit de Tweede Wereldoorlog, maar het bleek een deel van een waterpomp, een zogenoemde dompelpomp. De omgeving werd tijdelijk afgezet, het winkelcentrum hoefde niet ontruimd, aldus de politie.

Door ANP - 9-1-2017, 14:27 (Update 9-1-2017, 14:59)

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld, maar bleek niet nodig.