ANP Woensdag werkoverleg boze NS'ers in Utrecht

UTRECHT - Ontevreden machinisten en conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen houden woensdag om 13.00 uur werkoverleg bij het hoofdkantoor in Utrecht. Ze willen daar een 'lijst van ongenoegens' aanbieden aan de NS-directie. De nieuwe dienstregeling heeft voor rijdend personeel nare gevolgen, vinden ze.

Door ANP - 9-1-2017, 14:59 (Update 9-1-2017, 16:26)

Wat de gevolgen zijn voor treinreizigers, is volgens de initiatiefnemer het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK), nog moeilijk te zeggen.

,,Het is voor ons nog volstrekt onbekend of machinisten en conducteurs van hun trein afstappen om naar het overleg te gaan'', aldus een AMK-woordvoerder maandag. ,,Er is veel belangstelling voor de meeting. Veel rijdend personeel heeft vrij genomen om naar de bijeenkomst te komen.''

Hij waarschuwt dat als drie of meer machinisten besluiten hun trein in Utrecht stil te zetten voor het werkoverleg, dat veel gevolgen kan hebben voor het treinverkeer in het hele land.

Veel hangt af van de inhoud van de zogenoemde werkpakketten van de machinisten, waarin de directie de werkzaamheden vastlegt. ,,Maandag en dinsdag zijn er inloopsessies waarin NS toelichting geeft over de werkpakketten.''

Ook NS kon maandag nog niet overzien wat de consequenties van de bijeenkomst zijn en houdt een vinger aan de pols. ,,Op voorhand kunnen we niet inschatten of het gevolgen heeft voor het treinverkeer'', zei een woordvoerder. Mocht dat nodig blijken dan verstrekt het spoorbedrijf specifieke, extra reizigersinformatie, onder meer via de website.